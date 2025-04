Pamjet e fundit të anëtarëve të grupit të DNK-s para se të vdisnin në tragjedinë e Koçanit

Një tragjedi e rëndë ka goditur skenën muzikore maqedonase, pasi një zjarr shkatërrues në një diskotekë në Koçan, Maqedonia e Veriut, i mori jetën disa anëtarëve të grupit të njohur hip-hop DNK dhe stafit të tyre.

Në mesin e viktimave ishin këngëtari Andrej Gorgievski, bateristi Gjorgi Georgiev, pianisti Filip Stevanovski dhe fotografi i grupit Aleksandar Efremov, i cili i shoqëronte në pothuajse të gjitha koncertet e tyre.

Gjithashtu, më vonë u konfirmua edhe humbja e Sara Projkovskës, e cila ishte një mbështetëse e grupit dhe punonte si profesoreshë. Një tjetër viktimë ishte edhe kitaristi Aleksandar Kolarov.

Kryetari i Komunës së Strumicës, Kostadin Kostadinov, shprehu dhimbjen për humbjen e bashkëqytetarit të tij, Gjorgi Georgiev: “O fëmijë i bukur, të kërkuam në të gjitha spitalet, me shpresën se do të të gjenim… Por më pas morëm lajmin tragjik që nuk do të doja ta dëgjoja kurrë. Strumica ka humbur një muzikant të talentuar, një mik të dashur dhe një njeri me zemër të madhe. Muzika dhe kujtimi i tij do të jetojnë përgjithmonë në zemrat tona”.

Andrej Gorgievski, një nga themeluesit e DNK-së, u nënshtrua plagëve të marra nga zjarri. Sipas dëshmive të pranishmëve, ai u pa për herë të fundit duke u kthyer në diskotekë për të shpëtuar të rinjtë që ndodheshin brenda, një akt heroik që fatkeqësisht i kushtoi jetën.

Pamjet e fundit nga skena

Vetëm pak çaste para tragjedisë, Filip Stevanovski dhe Gjorgi Georgiev postuan në rrjetet sociale momente nga performanca e tyre. Ata shfaqeshin të lumtur, duke u argëtuar dhe duke ushtruar, ndërsa më vonë filmuan klubin e mbushur me të rinj, të cilët po shijonin muzikën e DNK-së – pa e ditur se do të ishte performanca e tyre e fundit.

DNK – Historia e një grupi që la gjurmë

Grupi DNK, i themeluar në fillim të viteve 2000 nga Vladimir Blazev – Panço dhe Andrej Gorgievski, është një nga emrat më të rëndësishëm të hip-hop-it dhe R’n’B-së në Maqedoni. Muzika e tyre, që ndërthur tekstet emocionale me tinguj urbanë modernë, ka prekur breza të tërë dhe ka adresuar tema të ndryshme si dashuria, jeta e përditshme dhe sfidat e të rinjve.



Me këngë të paharrueshme si “Fala”, “Ako utre me nema”, “Srce”, “Amajlija” dhe “Romani”, DNK ka krijuar një trashëgimi të rëndësishme në muzikën maqedonase.

Kjo tragjedi ka lënë një boshllëk të madh në skenën muzikore dhe në zemrat e fansave. Kujtimi i tyre do të mbetet i gjallë përmes muzikës që krijuan dhe pasionit që ndanë me publikun.