“Nuk i besoj askujt”/ Presidenti Trump: Jam i zhgënjyer nga Vladimir Putin

Donald Trump ka deklaruar se është i zhgënjyer, por nuk ka mbaruar ende me Vladimir Putinin, në një telefonatë për BBC. Presidenti amerikan u pyet nëse i besonte udhëheqësit rus dhe u përgjigj: “Nuk i besoj pothuajse askujt”.

Trump dha intervistën për BBC disa orë pasi njoftoi planet për të dërguar armë në Ukrainë dhe paralajmëroi për tarifa të ashpra ndaj Rusisë nëse nuk do të kishte marrëveshje armëpushimi brenda 50 ditësh.

I pyetur nëse mbijetesa nga atentati e kishte ndryshuar, Trump tha se i pëlqente të mendonte për këtë sa më pak të ishte e mundur.

“Nuk më pëlqen të mendoj nëse kjo më ka ndryshuar mua,” tha Trump. Duke u ndalur tek kjo, shtoi ai, “mund të më ndryshojë jetën”.

Megjithatë, pasi sapo u takua me shefin e NATO-s, Mark Rutte, në Shtëpinë e Bardhë, presidenti kaloi një pjesë të konsiderueshme të intervistës duke folur për zhgënjimin e tij me udhëheqësin rus.

Kur u pyet nga BBC nëse kishte përfunduar me Putinin, presidenti u përgjigj: “Jam i zhgënjyer me të, por nuk kam mbaruar me të. Por jam i zhgënjyer prej tij.”

I pyetur se si Trump do ta bindte Putinin të “ndalonte gjakderdhjen”, presidenti amerikan tha: “Po punojmë për këtë, Gary.”