Një ish-ministër nën hetim, a do të arrestohet? Përgjigjet SPAK: Nuk mund të…

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 11:38
Aktualitet

Një ish-ministër nën hetim, a do të arrestohet?

Pak muaj më parë Struktura e Posaçme Antikorrupsion konfirmoi zyrtarisht se një prej ish ministrave është marrë nën hetim nga SPAK.

Të pyetur zyrtarisht se cili është ministri në fjalë dhe a po vlerësohet nga SPAK caktimi i një mase sigurie, Prokuroria ka dhënë një përgjigje zyrtare, pa dhënë detaje.

“Një ish-ministër është nën hetim.

Nuk mund të bëjmë publike informacione të mëtejshme”-thuhet në përgjigjen e SPAK.

 

 

 

