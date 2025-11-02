Nisin homazhet publike, qytetarët e parë mbërrijnë për të nderuar figurën e Nanos
Qytetarët e parë kanë mërritur në ambientet e Pallatit të Kongreseve për të nderuar figurën e ish-kryeministrit Fatos Nano. Pas mbërritjes së arkëmortit të Nanos, qytetarët kanë mbërritur për të nderuar figurën e Nanos.
Këshilli i Ministrave të premten vendosi që të shpallë Zi Kombëtare ditën e dielë, më 2 nëntor në nderim të Nanos. Këtë të dielë të gjitha institucionet shtetërore dhe publike do të ulin flamuri kombëtar në gjysmë shtize.
Ish-kryeministri Fatos Nano është ndarë të premten nga jeta në moshën 73-vjeçare. Prej më shumë se 3 javësh Nano gjendej i shtruar në një spital privat në kryeqytet në gjendje të rëndë.
Nano ndodhej në spital prej datës 8 tetor pas problemeve kronike respiratore. Ish-kryeministri, Nano pësoi arrest kardiak dhe më pas vdekje klinike të trurit. Prej ditësh gjendja e tij shëndetësore ishte e rënduar dhe pa përmirësim. Në 16 shtator të këtij viti, ish-lideri histrorik i PS, Nano festoi ditëlindjen e 73-të.