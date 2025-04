Nis mbledhja e Partisë Socialiste, Rama mbledh në seli drejtuesit politikë

Në selinë e Partisë Socialiste po zhvillohet një mbledhje e rëndësishme, ndërsa afrohet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputetë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.

Kryeministri dhe njëkohësisht kryetari i PS-së, Edi Rama, ka mbërritur në selinë rozë i shoqëruar nga ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja. Sipas burimeve bëhet me dije se Rama do të zhvillojë takime të ndara me të gjithë drejtuesit politikë të qarqeve për të finalizuar listën e kandidatëve.

Me afatin përfundimtar që mbyllet brenda pak orësh, PS po përgatitet për të dorëzuar një listë që pritet të sjellë surpriza dhe ndryshime të rëndësishme në garën e 11 majit.