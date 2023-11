Ngacmoi seksualisht dy të reja brenda ditës, gjykata lë në burg "maniakun" 27-vjeçar

Gjykata e Tiranës ka vendosur masën arrest me burg për Marash Gjoklajn, i cili akuzohet për ngacmim seksual dhe kanosje.

I riu që sapo kishte dalë nga burgu për një vepër të ngjashme, u arrestua këtë fundjavë, pasi u denoncua nga një 19 vjeçare me pretendimin se e kishte ngacmuar seksualisht në ambientin e saj të punës.

Në të njëjtën ditë, 27-vjeçari kishte ngacmuar dhe kanosur me thikë edhe një 20 vjeçare në “Rrugën e Dibrës”. Para autoriteteve ai deklaroi këtë të hënë se nuk i ka kryer veprimet për të cilat akuzohet.

Policia nga ana tjetër shprehet se Gjoklaj ka qenë i dënuar më parë me 4 vite burg për “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura” dhe aktualisht ishte në liri me kusht.

Mbeten ende të paqarta argumentet e gjykatës se mbi çfarë baze i ka dhënë të riut lirinë pavarësisht dënimit për një vepër të rëndë penale.

Në fotot e paraqitura shfaqet momenti kur 27-vjeçari Gjoklaj ka kryer veprën penale pranë një biznesi në Tiranë këtë fundjavë, për të cilën edhe përfundoi në pranga.