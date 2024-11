Nga seanca plenare tek buxheti/ Mbledhja e Grupit Parlamentar të PS, Niko Peleshi zbulon çfarë u vendos

Ditën e sotme edhe Partia Socialiste ka mbledhur grupin Parlamentar ku është diskutuar mes të tjerash edhe mbi seancën e sotme, se seancë e cila pritet të ketë tensione.

Kreu i grupit Niko Peleshi ka deklaruar se PS do t’i propozojë Konferencës së Kryetarëve që do të mblidhet ditët në vijim që diskutimi në komisione në lidhje me buxhetin 2025 buxheti të nisë në 4 nëntor.

Pritet që diskutimi në parim i buxhetit në Kuvend të nisë më 18 dhjetor, ndërsa do të kthehet në komisione për të diskutuar nen për nen më 2 dhjetor.

Peleshi ka dhënë gjithashtu edhe detaje sa i përket turit të kryeministrit Edi Rama në diasporë, ku në 3 nëntor, kreu i qeverisë pritet të jetë në Selanik.