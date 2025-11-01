LEXO PA REKLAMA!

Ndarja nga jeta e Fatos Nanos, reagon Rexhep Meidani: Lamtumirë koleg i tranzicionit

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 11:37
Aktualitet

Ish-presidenti i Shqipërisë, Rexhep Meidani, ka reaguar në lidhje me ndarjen nga jeta të Fatos Nanos.

Në një postim në Facebook, teksa i shpreh ngushëllime familjes, ai shkruan se Nano u largua me dinjitet nga pushteti dhe politika.

“Lamtumirë Fatos Nano, koleg i tranzicionit U tërhoqe me dinjitet e shpejt nga pushteti dhe politika, Por, për fat të keq, u largove para kohe nga shoqëria dhe jeta. Ngushëllime familjes!”, shkruan Meidani.

