“Mund të na i bëni dëmin e s’e marrim vesh”, Rama i “shtrin dorën” për bashkëpunim ekspertëve të teknologjisë

Kryeministri Edi Rama këtë të premte është ndalur në qytetin e Beratit ku dhe ka takuar përfaqësuesit e teknologjisë për të diskutuar lidhur me ecurinë e start up-eve dhe rrugën që vendi ynë ka për të bërë me qëllim për t’u “blinduar” plotësisht nga sulmet kibernetike.

Kreu i qeverisë gjatë fjalës së tij u kërkoi përfaqësuesve të teknologjisë që të flasin hapur dhe të japin idetë e tyre të cilat do të ndihmojnë qeverinë që të fitojë sa më tepër pikë kundrejt “hakerave”.

Gjithashtu, Rama tha se qeveria dëshiron që të mbështesë këtë botë të re dhe se duhet të krijojnë një “urë komunikimi” me qëllim formimi e një partneriteti mes shtetit dhe “komunitetit të teknologjisë”.

Ndërkohë që me humor, kreu i qeverisë iu drejtua ekspertëve duke u thënë se mund të hakmerren ndaj qeverisë duke e sulmuar kibernetikisht nëse nuk iu pëlqen ndonjë gjë, prandaj vetë shteti ka nevojë për ta dhe për mendimet dhe projektet e tyre.

“Këtu ne ju kemi ftuar që të na flisni shumë hapur, juve e keni edhe lirinë që të thoni atë që doni dhe mendoni se nuk keni asnjë varësi nga ne. Dhe dispononi edhe instrumenta që mund të na bëni dëm nëse doni të merrni hak për ndonjë komunikim të papërshtatshëm nga ana jonë. Të na e bëni dëmin dhe pa e kuptuar se na e bëni dëmin dhe ta shijoni me talentet që keni duke parë se si na bllokoni”, tha Rama ndër të tjera.

Pjesë nga fjala e Ramës:

Ne të përpiqemi të kuptojmë dhe të mësojmë për mënyrën se si duhet ta shohim dhe ta qasim dhe ta mbështesim këtë botë të re na është e pamundur të jemi në lartësinë e këtij potenciali në rast se nuk arrijmë të ngremë një urë komunikimi me komunitetin tuaj dhe të përpiqemi të mësojmë dhe të kuptojmë sa më shumë rëndësia e jetës dhe sfidave të komunitetit tuaj pasi jam i bindur se nëse krijojmë një sinergji duke u përpjekur të vëmë në dispozicion mjetet që kemi atëhere patjetër që mund të krijojmë edhe më shumë hapësirë brumë për të pjekur në këtë furrë të re.

Kështu që çka unë i kam kërkuar ministres për Sipërmarrjen është pikërisht që duke ftuar një numër prej jush edhe patjetër duke përfshirë dhe një numër prej nesh të kemi një ditë si kjo dhe të trajtojmë në një mënyrë sa më të shteruese problematikat e kësaj bote të re që është krijuar në vendin tonë duke folur për kapitalin njerëzor dhe për përshtatjen e aftësive, duke folur për transformimin dixhital, duke folur për të gjitha segmentet edhe pozicionimin konkurrues, duke folur për incetivat dhe financimin sektoral dhe duke u përpjekur të kuptojmë se si këtë ndërveprim ta ngemë në një nivel të komunikimi konstant ku mos ti mbetet as rastësisë, as një pik takimi në kohë , mundësia për të shprehur qoftë shqetësime qoftë ide edhe propozime për bashkëpunim. Nga ana tjetër ne kemi filluar të kuptojmë se si mund të bëhemi partnerë me ju, në funksion të interesave që përpiqemi të mbrojmë dhe të mishërojmë në të mirë të ritjes së qeverisjes por edhe partnerë në sensin e financimit të nismave tuaja.

Natyrisht që kur them këtë kam parasysh jo thjesht financimin nga buxheti po dhe krijimin e instrumentave të tjerë në funksion në financimit. Dhe këtu kemi nevojë për një hapje komplet tjetër të seksotir, kemi nevojë për të krijuar instrumenta tërësisht të reja financiare në shërbim të sektorit dhe besoj që ju keni çfarë të na mësoni, çfarë të na sugjeroni dhe çfarë të na propozoni në ecurinë e punës tuaj.

Kam vënë re me admirim që një pjesë e juaja janë të lidhur ngushtë më tregun deh aktorë domethënës në tregun ndërkombëtar, kjo do të thotë që janë të lidhur edhe me punë e produkte të cilat nëse janë të vlefshme mund ti shërbejnë administratës shërbimeve në Shqipëri. Ne kemi nevojë për çdo gjë në këtë aspekt dhe duke mos e njohur si duhet sektorin nga brenda i referohemi vetëm çfarë njohim dhe dimë nga vitrina globale e sektorit, por ndërkohë kemi të gjitha arsyet të besojmë të krijojmë produkte bashkarisht.

Në vend të shkojmë të paguajmë për produkte që vijnë nga jashtë dhe në këtë aspekt sigurisht që nuk duhet ta neglizhojmë në asnjë mënyrë çështjen e sovranitetit që është kthyer me shumë forcë në tryezën e diskutim në të gjitha vendet ku tendenca për të pavarësuar nga shërbimet globale është gjithmonë dhe më e fortë në funksion tëm mbrojtjes nga boshllëqet.