Moti i keq, avioni i Wizz Air nuk ulet në Rinas, kthehet prapë në Itali

Nje avion i kompanise Wiz Air, nuk është ulur në Rinas pasi ishte nisur nga Italia si pasoje e motit te keq.

Avioni i linjës Pescara-Tirana ka shfaqur probleme, raporton BW.

Pas gati dy orësh në ajër, ai është kthter në Brindisi të Italisë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pasagjerët nuk kanë marrë asnjë shpjegim se çfarë do të ndodhë me ta dhe nëse avioni do të niset sërish apo jo.

Koha e planifikuar e mberritjes ishte 27 maj 2023, ora 14:50, ndersa kodi i fluturimit ishte W4 3864.