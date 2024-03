Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi përfundon në SPAK

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, është paraqitur në SPAK këtë mëngjes.

Mesohet se ai eshte kerkuar nga prokuroret per tu marre ne pyetje ne lidhje me nje ceshtje ne hetim.

Disa tendera dhe procedura me pronat e ushtrise, po hetohen nga prokuroria e Posacme prej me teper se nje viti.

Per keto hetime me heret jane pyetur gjenerale dhe ish ushtarake dhe dy here eshte kerkuar edhe deshmia e ish ministres se Mbrojtjes, Olta Xhacka.