Meteorologia bën parashikimin: Korriku dhe Gushti përvëlues, temperatura deri në 46 gradë celcius në diell!

Metereologia Lajda Porja ka bërë parashikimin e motit për muajt korrik dhe gusht. Ndërsa temperaturat e larta vijoj në tashmë prej disa ditësh, Porja ka paralajmëruar e sot është kulmi, me shtim të hartës ku termometri do të shënojë 41 gradë. Ndërsa dje këto shifra u shënuan në Berat, sot pritet që këto temperatura të shënohen edhe në Shkodër, Koplik dhe Elbasan.

Në zonat bregdetare pritet që temperaturat të jenë 37-38 gradë celcius, ndërsa pritet mot i kthjellët dhe i nxehtë. Të dielë, të hënë dhe të martë pritet rënie e maximumit, me temperatura që shkojnë deri në 38 gradë

Kthesë pritet të ndodhë ditën e mërkurë, kur futet në Ballkan një masë më e ftohte me origjinë nga veriu i Europës. Priten stuhi e rrebeshe në veri dhe qendër të vendit, në sasi më të paktë se në veri të Europës. Temperaturat parashikohen të mos arrijnë më shumë se 32-33 gradë celcius.

Pas 4 ditë të freskëta, nga e diela tjetër e në vijim do të shkojmë sërish në temp 38 gradë.

“Gushti parashikohet të jetë i nxehtë, shumë ditë pritet të kemi temperatura me 38-39 gradë celcius.

Në pjesën e parë të gushtit, vendi do të goditet nga një tjetër valë e të nxehti që të shpresojmë të mos shkojë më shumë se 41 gradë në hije. Ajo që është ndryshe, është se vera do të ndjehet akoma më e nxehtë pasi temperaturat e larta nuk do të zgjasin pak ditë, por do të jenë të vijueshme, mund të shkojën deri në 12 ditë rresht. Ditët e freskëta do të jenë shumë të pakta.

Duhet theksuar se temperaturat janë të matura në hije, ndërsa në diell ndjehen edhe 4-5 gradë më shumë se sa regjistrohet”, tha ajo.