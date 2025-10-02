LEXO PA REKLAMA!

Gjykata e Lartë rrëzon kërkesën, Veliaj mbetet në burg

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 14:56
Gjykata e Lartë rrëzon kërkesën, Veliaj mbetet në burg

Gjykata e Lartë vendosi të lere ne burg ish-kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj i cili kërkoi shfuqizimin e masës ‘arrest me burg’.

Në dokumentet që ka paraqitur, kërkon zbutje të masës së sigurisë se nuk ka asnjë mundësi që të prishë provat, pasi SPAK i ka mbyllur hetimet dhe ka dorëzuar dosjen në gjykatë.

 

Ish-kryetari i Bashkisë së Tiranës, kërkon ndryshim të masës, por SPAK pretendon se ai duhet të mbahet në burg, pasi dëshmitarët ende nuk janë rrëfyer të gjithë para togave të zeza.

