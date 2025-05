Masivi i kromit zuri poshtë të riun me fadromë, policia zbardh ngjarjen!

Policia ka reaguar zyrtarisht për ngjarjen e ndodhur në qafën e Burrelit ku një masiv dheu në një galeri kromi ka zënë poshtë një të ri i cili po punonte me fadromë pranë një rezervuari.

Policia raporton se i riu po punonte më fadromë për gërryerjen e një rezervuari në momentin kur masivi i dheut e ka zënë poshtë.

"Rreth orës 14:00, në qafën e Burrelit, në fabrikën e pasurimit të kromit, e marrë me qira nga një shoqëri kineze, shtetasi A.B., teksa po punonte me një automjet fadromë për gërryerjen e një rezervuari, dyshohet se është shembur një masiv dheu dhe, për pasojë, ka zënë poshtë punëtorin bashkë me mjetin e punës.

Shërbimet e Policisë dhe ato të ekipit të urgjencës po punojnë për gjetjen e shtetasit A.B.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të kësaj ngjarjeje", njofton policia.