Mashtroi klienten e saj dhe i mori një shumë të madhe eurosh, shpallet në kërkim avokatja nga Lushnja
Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare të Fierit kanë shpallur në kërkim një avokate, pasi dyshohet se ka marrë një shumë eurosh nga një klientë duke e mashtruar. Sipas policisë në kërkim është shpallur shtetasja me iniciale K. K., 59 vjeçe, banuese në Lushnjë.
Ajo është kallëzuar nga një tjetër shtetase, e cila ka deklaruar se i ka marrë një shumë eurosh, duke e mashtruar se do të përshpejtojë procesin për regjistrimin e pronës së saj.
Policia bën me dije se po punohet për kapjen e shtetases K. K., si dhe për verifikimin e kallëzimit.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare shpallën në kërkim shtetasen K. K., 59 vjeçe, banuese në Lushnjë, me profesion avokate, pasi ka kallëzuar një shtetase, se i ka marrë një shumë eurosh, duke e mashtruar se do të përshpejtojë procesin për regjistrimin e pronës së saj. Punohet për kapjen e shtetases K. K., si dhe për verifikimin e kallëzimit”, njofton policia.