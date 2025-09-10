LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Arrestohet 54-vjeçari në Malësinë e Madhe, kultivoi 137 bimë kanabisi në tokë publike

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 10:24
Aktualitet

Arrestohet 54-vjeçari në Malësinë e Madhe, kultivoi 137

Policia e Malësisë së Madhe ka finalizuar një goditje ndaj veprimtarive të paligjshme të kultivimit të lëndëve narkotike, në kuadër të operacionit antikanabis të koduar “Koordinata”.

Si rezultat i hetimeve të kryera u arrestua në flagrancë shtetasi I. R., 54 vjeç, banues në fshatin Jubicë.

Ky shtetas u kap nga shërbimet e Policisë në momentin kur ndodhej në një parcelë me 137 bimë të dyshuara narkotike të llojit Cannabis Sativa, të cilat i kishte kultivuar në tokë publike.

Pas dokumentimit të rastit, bimët narkotike u asgjësuan në vendngjarje përmes djegies, në prani të strukturave hetimore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion