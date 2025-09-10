Arrestohet 54-vjeçari në Malësinë e Madhe, kultivoi 137 bimë kanabisi në tokë publike
Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 10:24
Aktualitet
Policia e Malësisë së Madhe ka finalizuar një goditje ndaj veprimtarive të paligjshme të kultivimit të lëndëve narkotike, në kuadër të operacionit antikanabis të koduar “Koordinata”.
Si rezultat i hetimeve të kryera u arrestua në flagrancë shtetasi I. R., 54 vjeç, banues në fshatin Jubicë.
Ky shtetas u kap nga shërbimet e Policisë në momentin kur ndodhej në një parcelë me 137 bimë të dyshuara narkotike të llojit Cannabis Sativa, të cilat i kishte kultivuar në tokë publike.
Pas dokumentimit të rastit, bimët narkotike u asgjësuan në vendngjarje përmes djegies, në prani të strukturave hetimore.