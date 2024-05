“Marsh nga ditët tona”, Rama puth në ‘tullë’ himariotin: Më paralajmëruan se do të dilje me parulla

Plot batuta po shoqërohet takimi i sotëm i kryeministrit Edi Rama me banorët e Himarës, të cilët kanë marrë sot 400 certifikata pronësie të banesave të tyre. Mes atyre që përfitoi certifikatë pronësie ishte dhe Aleks Bala, një personazh që herë pas here ka protestuar sa herë që Rama ka shkuar në Himarë.

Ishte vetë Rama që lakoi emrin e Aleksit, ndërsa e puthi atë madje dhe në kokë, ndërsa tregoi se çfarë i kishin thënë.

Ai tha se e kishin paralajmëruar se Aleks Bala do të protestonte me parulla, por sot u pajis me certifikatë pronësie. Ndërkohë, një e moshuar e uroi për jetëgjatësi Ramën, ndërsa tha; “Marsh nga ditët tona”. Ndërkohë, Rama tha se nuk ka burrë që të marrë nga ditët e grave.