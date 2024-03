Makinat përplaset “kokë më kokë” në aksin Vlorë-Novoselë, 2 të plagosur

Pasditen e sotme, në aksin rrugor Vlorë-Novosel, në Panaja, dy makina janë përplasur “kokë më kokë”.

Si pasojë e aksidentit janë plagosur dy persona të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.

“Sot, rreth orës 17:00, në aksin rrugor Vlorë-Novosel, në Panaja, automjeti tip “Mitsubishi” me drejtues shtetasin I. C., është përplasur me një automjet tip “Benz” me drejtues shtetasin Sh. B.

Si pasojë e aksidentit, janë dëmtuar drejtuesi i mjetit “Benz” dhe pasagjeri në mjetin “Mitsubishi”, shtetasi L. C, të dy këta shtetas ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.” -njofton policia.