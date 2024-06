Makina tenton të parakalojë autobusin, përfundon te qepenat e dyqanit

Një mjet tip Golf, ka dal nga rruga duke përfunduar në një dyqan anësore saj.

Drejtuesi ka tentuar të parakaloi me shpejtësi një autobus me punonjës fasonerie por si rjedhojë e shpejtësisë ka humbur kontrollin. Drejtuesi është lënduar duke marrë plag në kokë teksa është transportuar me urgjencë në spital fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën.

Mjeti mund të kishte përfunduar në brendësi të godinës e cila funksiononte si qendër mësimi gjuhe të huaj teksa qepenat e dyqanit e kanë mbajtur.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Qendra e kurseve në ato momente fatmirësisht ishte mbyllur.