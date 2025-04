Makina përplaset me ambulancën në Shkodër, humb jetën 57-vjeçari, vajza e tij në spital

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Shkodër, të enjten rreth orës 08:35 në aksin “Shkodër-Hani-I Hotiot”. Mësohet sipas policisë se një 57-vjeçar ka humbur jetën nga përplasja e makinës me një autombulancë. Ndërsa vajza e tij pasagjere në mjet ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Shkodër/Informacion paraprak Rreth orës 08:35, në aksin rrugor "Shkodër-Hani i Hotit", autoambulanca me drejtues shtetasin P. S. është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. K., 57 vjeç dhe 2 pasagjerë.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar shtetasi A. K., i cili ka humbur jetën në Spitalin Rajonal Shkodër, dhe pasagjerja në automjet, vajza e tij, shtetasja D. K., 18 vjeçe, e cila ndodhet në kujdesin e mjekëve.

Me shtetasin P. S. po kryhen veprimet procedurale.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit