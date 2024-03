LISTA, kompania që shiti drejtori i ARRSH Evis Berberi i arrestuar nga SPAK, fitoi 30 tendera, me para nga buxheti

Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Evis Berberi dhe dy biznesmenëve përkatësisht Ervis Lami dhe Valter Begaj, jane arrestuar ndersa gazetarja Klodiana Lala ka dhënë detaje. Sipas saj, hetuesit e SPAK kanë zbardhur në një nga episodet, shitjet dhe blerjet e një kompanie nga kreu i ARRSH-së, në kohën kur u bë këshilltar i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.

“Rezulton se Evis Berberi në vitin 2018, i ka blerë Valter Begajt kompaninë “Daam” për shumën prej 800 eurosh.

Në 2019, Berberi është emëruar këshilltar i Belinda Ballukut, ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ua ka shitur kompaninë në shumën e 600 mijë eurove. 1.7 milionë euro tek Valter Begajt.

Berberi është emëruar më pas nga zonja Balluku drejtor te Eficenca e Energjisë dhe rezulton se i ka dhënë tendera Valter Begajt.

Pikerisht pasi u shit, kompania DAMM e krijuar nga Evir Berberi, rezulton se ka fituar tendera dhe ka marre para nga shteti deri ne vitin 2022.

Lajmifundit.al konsultoi transaksionet e thesarit drejt kesaj kompanie, ku rezultojne: Mirembajtje rruges nga Bashkia Kamez, ne vitin 2018.

Bashkia Ura Vajgurore (0202)

DAAM

Berat

95,485

2024-01-25

2024-01-29

84921670012023

Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa social-kulturore

Bashkia Dimal 2167001, pagese supervizor up nr 23 dt 22.09.2021 prverbal dt 06.10.2021 kontrata nr 23/8 dt 11.10.2021 vendim nr 23/9 dt 11.10.2021 ft nr 57/2022 dt 21.06.2022

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

19,499,500

2024-01-26

2024-01-29

698121010012023

Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime

2101001 Bashkia Tirane Riaftesim strukturor ndertesa2 Kodra e Diellit Urdh prok 29591 22.08.2022 Njf fit 9702 8.3.23 Kntr 17552 5.5.203 Proc verb 28.7.23 Fat 393/2023 7.12.2023

Bashkia Ura Vajgurore (0202)

DAAM

Berat

9,188

2024-01-24

2024-01-25

84621670012023

Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore

Bashkia Dimal 2167001, kolaudim permiresim i kushteve te banimit ft nr 20 dt 22.10.2021 prverbal dt 06.10.2021 up nr 23 dt 22.09.2021 prverbal 2382/2 dt 18.10.2021 vkb nr 47 dt 26.12.2023 konf prefekt 891/1 dt 28.12.2023

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

1,000

2023-12-28

2024-01-05

600721010012023

Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore

2101001 Bashkia Tirane Lik kol ndert i shkll Qazim Turdiu Kont 43460/2 dt19.11.21nvzhd Akt kolddt29.12.21Scan 1802/2022 Fat 63/2023 dt 16.2.23(pjesore)Praktika scan USH 191221010012023 VKB 136 dt 22.12.23

Bordi i Kullimit Lezhe (2020)

DAAM

Lezhe

2,548,454

2023-12-28

2024-01-03

45010050742023

Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore

BORDI I KULLIMIT LEZHE LIK FAT.412 DT.26.12.2023,URDH PROK 131 DT.12.10.2023,NJOF FIT DT.01.12.2023,URDHER MARRJE NDORZ DT.27.12.2023,MARRJE NDORZ DT.27.12.2023,KONTR.575/3 DT.11.12.2023 STUD PROJEKT REHABIL I ARGJINAT SE MJEDES DHE SHKARKU

Universiteti Bujqesor (3535)

DAAM

Tirane

428,652

2023-12-06

2023-12-11

55510110412023

Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime

1011041, Universiteti Bujqesor, 230-prjektim punimesh per rikonstruksion up 66 dt 31.08.2023 ft of 4.09.2023 nj fit 6.09.2023 kont 6.09.2023 ft 315 dt 21.09.2023 pv 19.9.2023

Bashkia Bulqize (0603)

DAAM

Bulqize

740,000

2023-11-15

2023-11-16

59221030012023

Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrjeteve

BASHKIA BULQIZE (2103001) likujdim mbikqyrje pjesore punimesh per objektin me K. projekti 19AF233, up nr.6759/1 dt.26.10.2022,kontrate dt.19.12.2023,fature nr.345/2023 dt.20.10.2023.situacionet nr.1 dhe nr.2.

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kamez (3535)

DAAM

Tirane

500,000

2023-10-18

2023-10-19

321660032023

Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore

2166003 Ujesjelles Kanalizime Kamez sh.a mbikqyrje punimesh linje e re ujsellesi Boville e vjeter Kont va nr 462 prot date 09.04.2021 situacion nr 4 dt 29.07.2022 fat nr 234/2022 dt 23.12.2022 (lik pjesor)

Bashkia Durres (0707)

DAAM

Durres

3,097,232

2023-10-10

2023-10-13

76821070012023

Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime

2107001 Bashkia Durres Studim projektim per rikonstruksionin erruges Adria nga Rotonda e Ures se Dajlanit deri tek Rotonda prane Stacionit te Trenit, me fature nr. 218/2023, date 26.06.2023, kontrate nr. 150/1, date 06.01.2023

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

105,600

2023-06-07

2023-06-14

207421010012023

Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore

2101001 Bashkia Tirane,Lik kol rindert ban indiv NJA Kashar 15 ShtepiKontr nr 25871/2 dt 08.07.2021Fat nr 23/2023 dt 20.01.2023Akt kol dt 23.12.2021 skan 1286/2022

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

445,980

2023-06-07

2023-06-14

206821010012023

Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore

2101001 Bashkia Tirane Kolaudim Rindert Banesa individ Nja ndroq 55 shtepi Kont ne vazhd 25052/2 dt 08.07.2021 Fat 21/2023 dt 20.01.23 akt kolad 7.12.2021 skan ush 1810/2022

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

144,000

2023-05-19

2023-06-12

191221010012023

Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore

2101001 Bashkia Tirane,Lik kol Ndert i shkll Qazim TurdiuAutorizim nr 13183/2 dt 23.08.2022 kontr nr 43460/2 d 19.11.21 akt kol 29.12.21 skn 1802/2022 fat nr 63/2023 d 16.2.23

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

42,000

2023-05-11

2023-05-15

163121010012023

Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore

2101001 Bashkia Tirane,Lik kol per ndert e shkll Pajan,Kontr nr 48543/2 dt 20.12.2021Akt kol dt 16.03.2022 skan 3331/2022Fat nr 22/2023 dt 20.01.2023

Bashkia Lezhe (2020)

DAAM

Lezhe

44,400

2022-12-29

2022-12-30

183021270012022

Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve

BASHKIA LEZHE LIK FAT NR.233 DT.22.12.2022,FORMULARI OFERTES DT.26.10.2022,KONTR 19614 DT.12.12.2022 KOLAUDIM I PERMIR I INFR. PER KEMB DHE BICIKL NE FSHATIN ISH-LEZHE

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kamez (3535)

DAAM

Tirane

200,000

2022-12-27

2022-12-30

521660032022

Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore

Ujsjelles Kanalizime Kamez mbik punimesh kont 462 dt 9.4.21 ft 234 dt 23.12.22

Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535)

DAAM

Tirane

270,216

2022-11-18

2022-11-21

59010160792022

Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime

Aparati Drejt Pergj Pol.Shtetit studim projektim kom pol.Kruje kont va nr 58/26 date 22.12.2021 fat nr 26/2022 dt 26.05.2022 pjesapv nr 1019/5 date 24.05.2022 e mbetur

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kamez (3535)

DAAM

Tirane

200,000

2022-07-26

2022-07-27

321660032022

Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore

Ujsjelles Kanalizime Kamez mbikqyrje ndertim ujsjellesi i Bovilles kont vazhdim nr 462 prot date 09.04.2021 situac nr 2 dt 29.10.2021 fat nr 91/2021 dt 25.07.2022

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kamez (3535)

DAAM

Tirane

200,000

2022-07-25

2022-07-26

121660032022

Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore

Ujsjelles Kanalizime Kamez mbikqyrje ndertim ujsjellesi i Bovilles kont vazhdim nr 462 prot date 09.04.2021 situac nr 2 dt 29.10.2021 fat nr 25/2021 dt 30.12.2021

Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535)

DAAM

Tirane

116,160

2022-05-30

2022-07-01

18110870172022

Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime

1087017, ADISA -pergatitja e projekt zbatimit dhe Preventivit per punimet ne dhomen teknike te godines up nr 241/6 dt 06.04.2022 ft of 241/7 dt 6.4.2022 pv 14.04.2022 memo 241 dt 04.03.2022 ft nr 19/2022 dt 12.05.2022

Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535)

DAAM

Tirane

920,000

2022-06-13

2022-06-15

28010160792022

Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime

Aparati Drejt Pergj Pol.Shtetit studim projektim up nr 58 dt 05.10.2021 kont nr 58/26 dt 22.12.2021 fat nr 26/2022 dt 26.05.2022

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

30,370

2022-05-12

2022-05-18

154921010012022

Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore

2101001 Bashkia Tirane Lik kol terren sport shkll 9vj Kosova kont 24902/1 dt 24.06.2021 akt kol 19.07.2021 skan ush 4657 /2021 fat nr 7/2022 dt 14.03.2022

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

146,058

2022-04-20

2022-04-26

128121010012022

Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore

2101001 Bashkia Tirane Lik kol Rind i banes indi brend dhe jasht zone per zhvill ndert dhe rik e infras rind Nja Baldushk,Kont 24937/2,dt 08.07.2021, akt kol 09.08.2021, scan 5221/2021, sit per 22.06.2021,scan 5221/2021,fat 2/2022, 14.03.22

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

50,667

2022-04-20

2022-04-26

130821010012022

Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore

2101001 Bashkia Tirane Lik kol Rind ban ind brenda dhe jashte zones ,ndert dhe rik inf njesia baldushk Kont 33964/2 dt 24.09.2021 akt kould dt 09.08.2021 skan ush 5098/2021 sit perf skan ush 5098/2021 fat 6/2022 dt 14.03.2022

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

89,243

2022-04-15

2022-04-22

114421010012022

Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve

2101001 Bashkia Tirane Likuj Rehabil e Rr e bllok qe kuf nga F.Qelqit-K.Pezes-B.Alla-J.Panajoti, kon kol 28294/2,03.08.2021, akt kol 03.09.2021, fat 5/2022, 14.03.2022

Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535)

DAAM

Tirane

4,720,000

2021-12-30

2021-12-31

89410160792021

Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime

Aparati DPP Shtetit studim projektim up nr 58 dt 05.10.2021 kont nr 58/26 dt 22.12.2021 nj fit nr 58/23 dt 22.12.2021 fat nr 23/2021 dt 27.12.2021

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Kamez (3535)

DAAM

Tirane

1,045,292

2021-12-10

2021-12-13

321660032021

Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te veprave ujore

2166003 Ujesjelle Kanalizime Kamez Sh.a 2021-mbikqyrje punimesh ndertim linje e re Boville kont nr 462 prot date 09.04.2021 situacioon nr 1 dt 14.10.2021 fat nr 19/201 dt 14.10.2021

Bashkia Tirana (3535)

DAAM

Tirane

55,614

2021-09-29

2021-10-08

321321010012021

Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve

2101001 BAshkia Tirane kolaudim nderhyrje ne rrugen Tom Plezha Akt kol 15.07.2021 fat.15/2021 date 01.09.2021 kont 22885/2 dt.17.06.21

Te dhenat e kompanise:

NIPT: L72205042F

Administrator: Ervis Lami

Objekti i Veprimtarisë:

Studim, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim objektesh ndertimore dhe veprave inxhinierike te ndryshme, ristrukturime, pergatitje dokumentacioni, administrim, vleresim, ekspertiza, studime fizibiliteti, analiza, certifikime, trajnim, krijim te dhenash, digitale etj., sipas standartave kombetare e nderkombetare, per:

Objekte sociale dhe ekonomike, objekte banimi, objekte industriale dhe vepra inxhinierike, objekte kulturore dhe te trashegimise historike, objekte kulti, objekte sportive, objekte te mbrojtjes lumore dhe detare, objekte portuale, struktura navale dhe aeroporte, objekte dhe vepra hidroteknike, elektrike, elektronike dhe informatike, objekte te sigurise dhe rendesise se vecante, objekte te transportit hekurudhor, lumor, detar, rrugor, bujqesor dhe lundrimit ajror, vepra arti ne infrastrukture, tunele dhe diga. Projekte te mbrojtjes kunder zjarrit, HVAC, veprave te sjelljes se naftes e vajit, sistemeve te furnizimit me gaz, sinjalistikave te llojeve te ndryshme, sistemeve te ndricimit, linjave teknologjike, linjave te prodhimit, rilevime inxhinierike dhe punime topogjeodezike etj. Konsulence dhe asistence ne prodhime linjash artizanale dhe industriale, ndertime te impianteve eolike, impianteve fotovoltaike dhe impianteve hidrike per prodhimin e energjise elektrike, ne shperndarje energjetike, prodhimin e energjise termike nga burime te rinovueshme, shitjen e energjise, si dhe ne trajtimin, depozitimin dhe transportin e mbetjeve te ngurta dhe te llojeve te ndryshme apo pastrimin e mjediseve tokesore e ujore.

Planifikim urban, hartim planesh te pergjithshme dhe te detajuara vendore, planesh sektoriale e kombetare, mikro dhe makro planesh te zhvillimit arkitekturor, industrial dhe ekonomik, zonash te zhvillimit urban dhe industrial. Sondazhe dhe shpime, vleresime dhe ekspertiza gjeologoinxhinierike, inxhiniero-sizmiologjike, vleresime te trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet, ndertesave, linjave te prodhimit dhe makinerive, tokave truall, siperfaqeve te tokave bujqesore, tokave te pafrytshme, pyjeve, parqeve natyrore, livadheve, kullotave, pasurive te ndryshme te luajtshme e te paluajtshme etj. Vleresime te ndikimeve ne mjedis, auditim mjedisor, menaxhim i demeve ne mjedis si dhe vleresime e hartime planesh zhvillimi social-ekonomik.

Auditime energjetike ne ndertesa, ne instalime industriale dhe ne transport, hartim raportesh te konsumit te energjise, menaxhim te energjise per objekte te llojeve te ndryshme. Konsulence ne projektim e mbikqyrje si dhe aktivitete restaurimi per objektet e trashegimise kulturore, monumentet e kultures dhe sherbime vleresimesh dhe vrojtimesh arkeologjike. Sherbime hartimi te strategjive te marketingut, promovimit dhe zhvillimit te turizmit te cdo lloji si dhe guida turistike. Aktivitete projektimi dhe zhvillimi ne fushen e sistemeve te teknologjise, informacionit, telekomunikacionit, logjistikes kompjuterike, krijim te dhenash digjitale, procesim te dhenash, zhvillime dhe menaxhime te databazave dhe sistemeve GIS, projektim fotogrametrik dhe hartografik.

Zhvillime te aplikacioneve dhe faqeve web si dhe dizajne grafike dhe artistike. Asistence Teknike, Juridike, Ekonomike, Sociale, Mjekesore, Shkencore, Kulturore etj. Sherbime te natyrave te ngjashme ne baze te licencave, sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, zhvillim planesh biznesi, menaxhim eventesh te llojeve te ndryshme dhe administrim i objekteve ne bashkepronesi.