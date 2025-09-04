Lidhjet me qeverinë shqiptare/ Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikon investigimin për McGonigal
Departamenti i Drejtësisë Amerikane ka publikuar ditën e sotme investigimin për Charles McGonigal, ku trajtohen dhe lidhjet e tij me Shqipërinë, dhe "Personin A" dhe "Personin B” si dhe pagesa prej $225,000.
Sipas dosjes, McGonigal donte të bënte biznes me detyrën në Shtetet e Bashkuara. Dokumenti thekson gjithashtu se ish-zyrtari i lartë i dërgoi një miku foton e vet me Edi Ramën duke i shkruar se kryeministri i Shqipërisë do të kryente reformën në drejtësi.
"Në 9 Shtator 2017, McGonigal i dërgoi një foto të vetes dhe Kryeministrit [Edi Rama] një miku personal dhe i shkroi një tjetër miku personal që Kryeministri po reformonte drejtësinë (në Shqipëri) dhe kjo ofronte "plot mundësi"”, thuhet në dosje.