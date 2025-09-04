LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lidhjet me qeverinë shqiptare/ Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikon investigimin për McGonigal

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 18:51
Aktualitet

Lidhjet me qeverinë shqiptare/ Departamenti Amerikan i Drejtësisë

Departamenti i Drejtësisë Amerikane ka publikuar ditën e sotme investigimin për Charles McGonigal, ku trajtohen dhe lidhjet e tij me Shqipërinë, dhe "Personin A" dhe "Personin B” si dhe pagesa prej $225,000.

Lidhjet me qeverinë shqiptare/ Departamenti Amerikan i Drejtësisë

Sipas dosjes, McGonigal donte të bënte biznes me detyrën në Shtetet e Bashkuara. Dokumenti thekson gjithashtu se ish-zyrtari i lartë i dërgoi një miku foton e vet me Edi Ramën duke i shkruar se kryeministri i Shqipërisë do të kryente reformën në drejtësi.

"Në 9 Shtator 2017, McGonigal i dërgoi një foto të vetes dhe Kryeministrit [Edi Rama] një miku personal dhe i shkroi një tjetër miku personal që Kryeministri po reformonte drejtësinë (në Shqipëri) dhe kjo ofronte "plot mundësi"”, thuhet në dosje.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion