Lëvizje në Policinë e Shtetit, emërohen shefat e rinj të disa komisariateve

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 13:41
Lëvizje në Policinë e Shtetit, emërohen shefat e rinj

Janë kryer lëvizje të rëndësishme në strukturat e Policisë së Shtetit, ku disa drejtues komisariatesh janë transferuar në pozicione të reja brenda Tiranës dhe në qarqe të tjera të vendit.

Ky rotacion vjen në kuadër të ndryshimeve periodike të drejtimit vendor, me synim rritjen e eficiencës operacionale dhe forcimin e rendit e sigurisë publike në territor.

Emrat e kryekomisarëve dhe komisarëve që janë transferuar. Bëhet fjalë për:

Kryekomisar Besmir Qibini nga Shef komisariati Kukes shkon Shef komisariati nr. 3 Tiranë

Komisar Besmir Dervishi nga Shef komisariati nr. 3 Tiranë shkon Shef Komisariati nr. 5 Tiranë

Kryekomisar Idriz Daulle nga shef Komisariati nr.5 Tiranë shkon Shef Komisariti nr.7 Tiranë

Kryekomisar Robert Losha nga shef Komisariati nr.7 Tiranë shkon Shef Komisariati Mat

Kryekomisar Ervis Sançolli  nga shef komisariati Mat Tiranë Shef Komisariati Lezhë

Komisar Oltion Gjoni nga shef komisariati Lezhe shkon shef komisariati Kukës

