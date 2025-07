LAJMI I FUNDIT/ Policia e Burgjeve zhvillon kontrolle në institucionet e paraburgimit 313 dhe 302

.

Policia e Burgjeve po zhvillon në këtë moment kontrolle të imtësishme në institucionet e paraburgimit 313 dhe 302 në Tiranë. Kontrolle blic u zhvilluan gjatë ditës së sotme në të gjitha burgjet e vendit.

Sipas BW kontrollet janë kryer jo vetëm për sende të ndaluara por edhe janë kqyrur kartelat e takimeve të disa të burgosurve. Ndërkohë që janë kryer dy transferime drejtuesish. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka emëruar Altin Agon në krye të burgut të Peqinit, ndërkohë Qazim Hoxha është emëruar drejtor i IEVP Elbasan.

Këto kontrolle po kryhen, pas skandalit në burgun e Drenovës ku pas një kontrolli të brendshëm u zbuluan shkelje të rënda të rregullave dhe bashkëpunim të mundshëm me të dënuarit. Sipas raportit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, Laert Haxhiu dhe bashkëpunëtorët e tij Orgest Bilbili dhe Anterio Kaloshi, qëndronin në një sektor të vetëm dhe në dhoma ngjitur me njëri-tjetrin gjë që bie ndesh me rregullat e sigurisë së lartë.

Gjatë një kontrolli në qelitë e tyre u sekuestruan 4 telefona celularë (iPhone dhe Samsung), Karikues dhe kufje me bluetooth. Dyshohet se në burg futeshin edhe femra për shërbime personale të Haxhiut, çka përbën një tjetër shkelje të rëndë.