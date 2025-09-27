Dron mbi Aeroportin e Amsterdamit, pista mbyllet për 45 minuta
Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 20:43
Bota
Një nga gjashtë pistat e Aeroportit Schiphol në Amsterdam, Holandë, u mbyll për rreth 45 minuta në fillim të pasdites së sotme, pas raportimeve për praninë e një droni rreth mesditës, sipas zëdhënësit të policisë ushtarake, Doron Wallin.
Aeroplanët u devijuan në një pistë tjetër gjatë këtij periudhe. Më vonë, Wallin njoftoi se nuk u gjetën as dronë dhe as pilotë dronësh dhe se pista është rihapur.
Ai shtoi se incidentet e tilla janë të përsëritura, me gjithsej 22 raste të raportuara këtë vit.