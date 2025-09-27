LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dron mbi Aeroportin e Amsterdamit, pista mbyllet për 45 minuta

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 20:43
Bota

Dron mbi Aeroportin e Amsterdamit, pista mbyllet për 45 minuta

Një nga gjashtë pistat e Aeroportit Schiphol në Amsterdam, Holandë, u mbyll për rreth 45 minuta në fillim të pasdites së sotme, pas raportimeve për praninë e një droni rreth mesditës, sipas zëdhënësit të policisë ushtarake, Doron Wallin.

Aeroplanët u devijuan në një pistë tjetër gjatë këtij periudhe. Më vonë, Wallin njoftoi se nuk u gjetën as dronë dhe as pilotë dronësh dhe se pista është rihapur.

Ai shtoi se incidentet e tilla janë të përsëritura, me gjithsej 22 raste të raportuara këtë vit.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion