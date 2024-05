Kthesë në hetime për tragjedinë e Shkodrës? Kunata e Alma Arrazit thirret për herë të dytë në Prokurori

Prokuroria ka thirrur per here te dyte per te dhene deklarime, kunaten e Alma Arrazit, nenes qe u mbyt bashke me tre femijet ne lumin Buna pak dite me pare.

Në orën 09:55 minuta, Valentina Arrazi, kunata e të ndjerës Alma Arrazi, është paraqitur në prokurorinë e Shkodrës.

Ajo është thirrur serish nga prokurori Ledion Tema për të dëshmuar mbi takimin e fundit me Alma Arrazin dhe 3 fëmijët e saj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Prokuroria dyshon në vërtetësinë e dëshmisë se dhënë herën e parë nga kunata prandaj është thirrur për herë të dytë.

Valentina Arrazi, u paraqit në prokurori e shoqëruar nga familjaret e familjes Arrazi.