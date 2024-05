I biri vrau policin në sy të saj, flet nëna e autorit: I thashë mos, por djali qëlloi! U zunë për...

Policia e Fierit, me qëllim zbardhjen e plotë të ngjarjes në Fieri, ku humbi jetën efektivi i Shqiponjave Novruz Canaliaj, ka marrë në pyetje 12 persona, mes tyre edhe dy prindërit e autorit të dyshuar, Petrit Mernica dhe Ajete Mernica.

Në makinë me Azgan Mërnica gjatë konfliktit me policin 28-vjeçar ishte edhe nëna e autorit. Ajo ka dhënë deklarime në polici dhe para grupit hetimor ka rrëfyer sherrin që djali i saj kishte me Novruz Cenalinë. Nëna e autorit, Ajete Mërnica, i tha policisë se dy të rinjtë u konfliktuan për kalimin në rrugën e ngushtë të fshatit.

Më pas, sipas saj, ata dolën nga makinat dhe debatuan me fjalë. Në këto momente gruaja deklaroi se u tha te rinjve "mos, mos" disa herë por djali i saj me pas e qëlloi me pistoletë policin 28-vjeçar.

Grupi hetimor ka përjashtuar dy prej pistave që u ngritën në fillim që vrasja mund të jetë si hakmarrje për ngjarjen e ndodhur në vitin 2005 në Has por edhe pistën tjetër që mund të jetë hakmarrje për arrestimin e vëllait të autorit nga babai u viktimës lidhur me vrasjen e Florian Selimit në vitin 2019.