Kreu i SPAK paralajmëron ndryshimin e madh në Shqipëri

Kreu i SPAK, Arben Kraja në aktivitetin e zhvilluar për Ditën e Drejtësisë në Shqipëri, u shpreh në lidhje me sekuestrimin e pasurive të gjyqtarëve. Ai deklaroi se për çdo person që do të ketë prova do t'i sekuestrohet pasuria.

“Ne ishim mbledhur këtu në simbol të kësaj dite.

Ne i kemi vlerësuar të gjitha rastet që kanë ardhur, kanë filluar 40 çështje për krimet zgjedhore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Për database, jemi duke hetuar, ka pasur një problematik me kompaninë që nuk na i ka dhënë.

Në lidhje me sekuestrimin e pasurive të gjyqtarëve, për çdo person që do të ketë prova do të sekuestrohen”, tha Kraja.