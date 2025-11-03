Pas Ballukut, i pandehur edhe kreu i ARRSH Gentian Gjyli! SPAK i komunikon akuzën
SPAK ka marrë të pandehur edhe kreun e ARRSH-së, Gentian Gjyli për shkeljet me tenderin 190 mln euro për tunelin e Llogarasë. Kreu i ARRSH u paraqit në SPAK, paraditen e sotme, ku siç bëjnë me dije burime për Report Tv iu komunikua akuza shkelje e barazisë në tenderë.
E njëjta akuzë për të cilën të premten u mor e pandehur edhe zv.kryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku.
Gjyli preferoi të mos japë asnjë koment para mediave dhe nuk iu përgjigj as pyetjes nëse është marrë i pandehur, fakt ky që Report Tv e konfirmoi me burime nga Prokuroria e Posaçme. Ndërkohë, avokati i tij në një përgjigje shkurt konfirmoi se në SPAK kishin shkuar për hetimet për tunelin e Llogarasë.
A iu komunikua akuzë?
Avokati: Jo.
Për tunelin e Llogarasë ishit?
Avokati: PoPasi thirrjes së Ballukut, Prokuroria e Posaçme me një njoftim zyrtar, deklaroi se zëvendëskryeministrja akuzohej për veprën penale “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” për ndërtimin e tunelit të Llogarasë, pjesë e rrugës Orikum Himarë, që është një seksion i autostradës Vlorë -Sarandë.
Tenderi u hap fillimisht më 11 dhjetor 2020, por më pas u anulua dhe rihap më 22 qershor 2021, me një fond limit prej afro 190 mln euro pa TVSH. Tuneli i Llogarasë është një nga projektet më të mëdha infrastrukturore në vend, dhe hetimi i SPAK lidhet me mënyrën se si është zhvilluar dhe menaxhuar procedura e tenderit për ndërtimin e tij.
Hetimet nisën pas arrestimit e ish-kreut të ARRSH Ervis Berberi, në telefonin e të cilit u gjetën komunikime me vlerë për hetimet.