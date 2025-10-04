LEXO PA REKLAMA!

Korçë/ 30-vjeçari gjendet i lënduar në rrethana të mistershme në rrugë, dyshohet se…

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 20:32
Aktualitet

Korçë/ 30-vjeçari gjendet i lënduar në rrethana

Një i ri rreth 30 vjeç, me inicialet J.S., është gjetur i dëmtuar në rrugë nga familjarët e tij në lagjen 15 të qytetit të Korçës.

Sipas burimeve, familjarët kanë qenë ata që e kanë transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore.

Burime për Mediat bëjnë me dije se i riu nuk ka dhënë asnjë deklaratë, pasi vetë pretendohet se nuk kujton asgjë nga ngjarja.

Aktualisht nuk janë sqaruar rrethanat e ngjarjes, nëse ai ka pësuar dëmtime nga një rrëzim aksidental apo nga një akt dhune.

Nga ana e spitalit njoftohet se i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia vijon hetimet për të sqaruar shkaqet dhe detajet e incidentit.

