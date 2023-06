Kontrollet në kampin Ashraf në Manzë, shkon në 2 numri i viktimave, 36 të plagosur

Dy persona kanë humbur jetën dhe disa dhjetëra kanë mbetur të plagosur sot në kampin e muxhahedinëve, në Manzë, pas një përplasje mes banorëve të kampit dhe policisë.

Ky fakt konfirmohet dhe nga zëdhënësi i MEK, i cili pohon se viktimat janë banorë të kampit ASHRAF. Sipas tij, banori i vrarë është Ali Mostashari dhe një tjetër person.

Këtë fakt e ka konfirmuar edhe avokati i muxhahedinëve, Genc Gjokutaj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Po kështu ai shton se 36 persona janë plagosur dhe janë nën oksigjen.

REAGIMI I POLICISE PARA NISJES SE AKSIONIT

Në zbatim të vendimit të Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe të urdhrit të ekzekutimit të Prokurorisë pranë kësaj Gjykate, për kontrollin e të gjitha ambienteve dhe zyrave ku banojnë për qëllime humanitare, Policia e Shtetit, në kuadër të një plani operacional, ka filluar kontrollin e të gjitha ambienteve dhe zyrave në kampin MEK, në Manëz, Durrës.

Në zbatim të urdhër-kontrolleve të nxjerra nga Gjykata, Policia e Shtetit ka marrë masa për zbatimin e tyre, me planin e kontrollit të ambienteve në territorin e kampit MEK, duke zbatuar me rigorozitet etikën dhe komunikimin e duke respektuar të drejtat dhe liritë themelore të të gjithë qytetarëve dhe komunitetit që banon në këtë kamp. Grupet e kontrollit të Policisë po vijojnë kontrollet në territorin e kampit MEK dhe në ambientet e brendshme të tij. Në përfundim të kontrolleve do të ketë njoftim më të detajuar.