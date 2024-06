Konkurrente në Dancing with the Stars? Si përgjigjet ish-banorja e BBV3

Ish-banorja e “BBV”, moderatorja Roza Lati do të jetë konkurrentja e parë në konkursin e kërcimit “Dancing with The Stars”.

Lajmin e ka bërë të ditur blogeri, Olti Curri përmes një postimi në InstaStory.

“Roza Lati do të jetë personazhi i parë VIP që ka pranuar të jetë pjesë e spektaklit ‘Dancing ëith The Stars’” – ka shkruar Olti.

Kujtojmë që moderatorja ishte një ndër konkurrentet e sezonit të tretë të “Big Brother VIP”, e cila u eleminua pak para finales nga shtëpia.