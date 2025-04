Konflikt mes dy familjeve në Valias, disa të arrestuar, policia procedon edhe gratë

Nje perleshje mes dy familjeve ka ndodhur ne Valias.

Sipas policise, ne ngjarje jane perfshire babai me dy djemte ne njeren ane dhe babai me djalin ne anen tjeter.

Krahas arrestimit te personave te perfshire ne konflikt, policia procedoi edhe grate e familjeve qe moren pjese ne ngjarje.

Njoftimi:

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5 arrestuan shtetasit S. K., 57 vjeç, J. K., 28 vjeç, J. K., 35 vjeç (babai me dy djemtë) G. D., 54 vjeç dhe R. D., 30 vjeç(babë e bir), pasi në Valias, për motive të dobëta, janë konfliktuar me njëri-tjetrin dyshohet me sende të forta.

Në vijim të veprimeve u proceduan në gjendje të lirë shtetasit V. K., 55 vjeçe, R. A., 24 vjeç dhe L. D., 53 vjeçe, të përfshirë në konflikt.