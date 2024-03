Konferenca e Kryetarëve mblidhet nesër, çfarë pritet

Ngërçi i krijuar që prej datës 5 Tetor të vitit të kaluar mes mazhorancës dhe opozitës, tanimë duket se po shkon drejt zgjidhjes, teksa palët kanë avancuar në qëndrimet e tyre pas negociatave të javëve të fundit.

Nesër në orën 13:30, Kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla ka thirrur mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve, pas takimeve që zhvilloi javën e kaluar me krerët e grupeve parlamentare, Bledi Çuçi, Gazment Bardhi, Dashamir Shehi e Mesila Doda për të diskutuar zgjidhjen e situatës së krijuar në parlament.

Sipas raportimeve mediatike, kompromisi i arritur më herët që të ngrihen 2 komisione hetimore parlamentare pasi të rishihet objekti, do të konkretizohet mesditën e nesërme gjatë mbledhjes së Konferencës së Kryetarëve.

Opozita e cila ka konfirmuar pjesëmarrjen në mbledhje pritet të dërgojë një tjetër këkresë për ngritjen e komisioneve hetimore, që do të përfshihet në rendin e ditës, pas dakordësisë së arritur mes palëve.

Mbetet për t’u parë se çfarë do të ndodhë me një prej kërkesave më të rëndësishme të artikuluara me forcë nga ana e opozitës, përbërja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, që duket se është edhe pjesa më e vështirë e negociatave.