Kokainë me avionë, dënohet me 20 vjet burg “Escobari” shqiptar Agim Cerma

Agim Cerma, narkotrafikanti me origjinë shqiptare, i cili u arrestua në Kolumbi në korrik të vitit 2023, është dënuar me 20 vjet burg nga një gjykatë amerikane.

I njohur ndryshe me nofkën “Jimmy”, 54 vjeçari shqiptar me banim në Kolumbi, u dënua me 240 muaj burg pasi u deklarua fajtor për rolin e tij në trafikun e kokainës përmes avionëve të regjistruar në SHBA.

“Trafikimi ndërkombëtar i drogave të paligjshme përfaqëson një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara dhe ky hetim dhe ndjekje penale çmontojnë një operacion që planifikoi të trafikonte qindra kilogramë kokainë jashtë Kolumbisë”, tha prokurori amerikan Steinberg në gjykatë.

“Ne përshëndesim punën e jashtëzakonshme të partnerëve tanë të zbatimit të ligjit në mbylljen e këtij operacioni dhe sjelljen e narkotrafikantëve para drejtësisë”, shtoi ai.

Siç përshkruhet në dokumentet dhe dëshmitë e siguruara në gjykatë, në vitin 2020 Administrata e Zbatimit të Drogës në SHBA, duke punuar me agjencitë e zbatimit të ligjit në Kolumbi, identifikoi individë të përfshirë në trafikun e drogës në shkallë të gjerë. Hetimi provoi se Cerma dhe grupi i tij po planifikonte prodhimin dhe transportimin e qindra kilogramëve kokainë nga Cali, Kolumbi, në Evropë përmes një avioni të regjistruar në SHBA.

Trafikantët shpresonin se regjistrimi i avionit në SHBA do të shmangte kontrollet shtesë që u duhej të kryenin avionët kolumbianë.

Skema përfshinte pagesën e punonjësve të korruptuar të aeroportit, prodhimin e më shumë se 300 kilogramëve kokainë nga një laborator në Kolumbi dhe pagesat për organizimin dhe ekzekutimin e dërgesës.

Hetimi zbuloi se Cerma ishte drejtuesi i organizatës së trafikut të drogës që u përpoq ta kryente atë përmes avionëve të regjistruar në SHBA.

Autoritetet e zbatimit të ligjit në Aeroportin Ndërkombëtar të Calit sekuestruan disa valixhe që përmbanin afërsisht 330 kilogramë kokainë të destinuara për një avion që udhëtonte për në Evropë.

Cerma u arrestua në Kolumbi në korrik 2021 dhe u ekstradua në Shtetet e Bashkuara në shtator 2023. Katër të bashkëpandehur kolumbianë gjithashtu u ekstraduan në Shtetet e Bashkuara dhe tre prej tyre janë deklaruar fajtorë në gjykatën amerikane.

Jairo Fernando Cardona Lopez , 52 vjeç , është dënuar me 175 muaj burg; Edëin Durlandy Montilla Gonzalez , 39 vjeç, është dënuar me 150 muaj burg; dhe Pedro Antonio Penagos Londono , 47 vjeç, është dënuar me 48 muaj. Bashkëpandehuri i katërt, Ëilliam Cruz Perez , 67 vjeç, është në pritje të gjyqit dhe prezumohet i pafajshëm derisa t’i provohet fajësia në gjykatë.