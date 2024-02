Bllokimi i Zgjedhores, Alibeaj: Mazhoranca e ka pritur këtë teatër, janë komod me Kodin aktual

Bashkëkryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, Enkelejd Alibeaj, në një konferencë për media, është shprehur se skenat që pamë sot kanë dashur t’i shmangë.

Alibeaj tha se Kuvendi dhe Komisionet nuk janë për të treguar muskujt, por për të ngritur zërin për qytetarët.

Sa i takon Zgjedhores, ai tha se si pala e Rithemelimit ashtu dhe mazhoranca nuk e duan këtë reformë.

Enkelejd Alibeaj: Ndjesë për incidentin që ndodhi me gazetarët, personalisht Ardit. Janë skena që ne kemi dashur t’i shmangim, kemi qenë me qëndrimin që Parlamenti dhe Komisionit mos të shndërrohen në salla ku maten muskujt. Ndjesë përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile, që më shumë dëshirë erdhën për të marrë pjesë. Ajo që ndodhi sot nuk është gjë tjetër veçse teatri i radhës nga ata që nuk e duan reformën, por e shndërrojnë mbledhjen e komisionit në sallë muskujsh.

Edhe mazhoranca, ka treguar që është e prirur të shndërrohet në atë teatër të shëmtuar parlamenti.

Listat e hapura, votimi e numërimi elektronik, votimi për shqiptarët janë Shqipërisë. Ky është testi që të dyja palët nuk duan ta pranojnë. Dua t’ju bëj me dije që qëndrimi i PD që në ditën e parë, nëpërmjet ndryshimeve të kodit zgjedhor, t’u japim shqiptarëve zgjedhje të ndershme. Të zgjedhin ata se kush janë përfaqësuesit real të tyre dhe jo interesat e vogla të njërës palë. Listat e hapura janë sfidë për secilën palë.

T’ia kthejmë parlamentin shqiptarëve, të zgjedhin ata se kë duan t’i përfaqësojë.

E dimë që Rama është më se i qetë me këtë ligj zgjedhor. Do të përdorë në çdo rast administratorët, patronazhistët, bandat, do t’i drejtohet shit-blerjesh së votave. Është detyrimi i çdo përfaqësuesi të opozitës, që me propozime konkrete, të vendosë mure ndaj abuzivizmit që Edi Rama po përdor për vjedhjen e zgjedhjeve. Të adresojmë vendimet e Gjykatës Kushtetuese.

Nuk është e vërtetë që ka dakordësi për mbledhjen që të zhvillohet të premten. Ne kemi qenë të gatshëm që në momentin më të parë për ta zhvilluar.