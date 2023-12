Shkoi me pushime me shokët, 18-vjeçari hidhet nga kati i 8-të i pallatit në Korçë

Një 18 vjeçar nga Durrësi i jep fund jetës. Hidhet nga kati i 9 i pallatit në zonën e terminalit, në Korçë.

Sipas informacioneve, bëhet me dije se 18 vjeçari kishte ardhur për festa me disa shokë të tjerë dhe kanë marrë me qira një nga hyrjet e pallatit.

Pas festimeve të mbrëmjes së djeshme, dhe dyshohet nën efektin e alkoolit, 18 vjeçari është hedhur nga dritarja dhe ka ndërruar jetë në vend. Policia në vendin e ngjarjes për zbardhjen e rrethanave.