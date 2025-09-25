LEXO PA REKLAMA!

"Kërkoi pafajësi, Gjykata e Lartë vendos për rekursin e Safet Gjicit

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 15:35
Aktualitet

"Kërkoi pafajësi, Gjykata e Lartë vendos për rekursin e

Gjici u dënua me 3 vite burgim për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre

Gjykata e Lartë nuk ka pranuar rekursin e Safet Gjicit, ish-kryebashkiaku i Kukësit, për pafajësi, pasi ai kërkoi prishje të vendimit të Apelit të Posaçëm të datës 24 qershor 2024.

Lajmi konfirmohet nga gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha. Ndërkohë Safet Gjici është liruar nga qelia më datë 19 maj për shkaqe shëndetësore dhe ndodhet në ‘arrest shtëpie’.

Gjici u dënua me 3 vite burgim për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Atij iu hoq edhe e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vjet.

Gjithë ngjarjen me Alma Kaçin, po ashtu e gjetur fajtore nga të dyja shkallët e gjyqësorit, Apeli i Posaçëm e konsideroi si një aferë korruptive. Ndërkohë, për protagonisten u shfuqizua vendimi i shkallës së parë që e shpalli fajtore për prostitucion dhe ajo u dënua për korrupsion aktiv, duke i dhënë në përfundim një vit./ Top Channel

