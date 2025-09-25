"Kontrolli në autostrada: Gjobiten shoferët për parakalime dhe parkim të paligjshëm
Gjatë 72 orëve të fundit, policia ka realizuar kontrolle të përqendruara në hyrje-daljet e autostradave dhe rrugëve interurbane, me qëllim të respektimit të rregullave të qarkullimit. Këto kontrolle u fokusuan veçanërisht në parandalimin e shkeljeve që mund të rrezikojnë sigurinë e trafikut dhe të krijojnë pengesa në qarkullim.
Gjatë operacioneve, u identifikuan drejtues automjetesh që hynin në rrugë pa respektuar radhën, duke shkaktuar kaos kryesisht në rrethrrotullimin e Selitës dhe ai te Liqeni i Thatë. Si rezultat, policia ka vendosur 59 masa administrative për shkelje të ndryshme. Disa prej shkeljeve përfshinin parakalime të gabuara me shikim të kufizuar, veçanërisht në Rrugën e Arbrit, si dhe parkim të parregullt. Një automjet konkretisht rezultoi me 40 masa administrative për shkelje të ndryshme, dhe mjetet që ishin parkuar në mënyrë të gabuar u spostuan me ndihmën e mjeteve ngritëse.
Qëllimi i këtyre kontrolleve ishte që të disiplinonte drejtuesit e mjeteve dhe të reduktonte rrezikun e aksidenteve, duke kontribuar në një qarkullim më të rregullt e të sigurt në rrugët e Tiranës.
Policia e Tiranës thekson se bashkëpunimi i qytetarëve është i domosdoshëm për t’u siguruar që rregullat e trafikut respektohen. Ajo kërkon nga shoferët që të qendrojnë në radhë, të mos parakalojnë në mënyrë të gabuar dhe të parkojnë në mënyrë të rregullt për të parandaluar aksidentet dhe për të garantuar sigurinë e të gjithëve.
Në përfundim, apelimi i policisë për respektimin e rregullave të qarkullimit është një këndvështrim i rëndësishëm për ruajtjen e sigurisë në rrugët e kryeqytetit, duke nënkuptuar se një qasje e kujdesshme nga ana e drejtuesve të automjeteve mund të ndihmojë në reduktimin e rrezikut dhe në krijimin e një ambienti më të sigurt.