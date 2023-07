Keni plane për plazh këtë fundjavë? Mësoni si do të jetë parashikimi i motit

Moti këtë fundjavë pritet të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme si rezultat i depërtimit të masave ajrore relativisht të thata.

Sipas parashikimit nga SHMU, pritet që ditën e shtunë dhe të dielë të kemi mot me diell dhe vranësira të pakta kalimtare përgjatë relieve malore.



Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare deri në 8m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare fiton shpejtësi deri 13m/s.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Valëzimi në dete do të jetë i forcës 2-3 ballë.