Kamala Harris pagoi 1 milion $ Oprah Winfrey gjatë fushatës presidenciale

Zëvendëspresidentja Kamala Harris pagoi 1 milion dollarë për kompaninë Harpo Productions të Oprah Winfrey, një shembull i vetëm i milionave që fushata shpenzoi për artistë të ndryshëm gjatë përpjekjes së pasuksesshme të Harris për të qenë president, shkruan Fox News.

Sipas një raporti, fushata e Harris pagoi 1 milion dollarë për kompaninë e Winfrey më 15 tetor, pas një takimi që Winfrey organizoi për zëvendëspresidenten në shtator. Winfrey gjithashtu mori pjesë në mitingun përmbyllës të Harris në Filadelfia, natën para Ditës së Zgjedhjeve, ku ajo ofroi një mbështetje të rrallë për një kandidat presidencial.

“Ne po votojmë për vlera dhe integritet,” tha Winfrey në miting. “Ne po votojmë për shërim mbi urrejtje.”

Por Winfrey nuk ishte e vetmja ‘Vip’ që fushata e Harris shpenzoi shumë, pasi raporti i Washington Examiner zbuloi gjithashtu se fushata kishte investuar shumicën e parave në podkastin popullor “Call Her Daddy”.

“Një burim i njohur me çështjen tha për Washington Examiner se fushata e Harris shpenzoi gjashtë shifra për të ndërtuar një skenë për shfaqjen e Harris në podkastin e famshëm ‘Call Her Daddy’, me moderatoren Alex Cooper,” shkruante Examiner. “Intervista u publikua në tetor dhe thuhet se u xhirua në një dhomë hoteli në Washington, D.C.”

Po ashtu, fushata shpenzoi deri në 20 milionë dollarë për çështjet e shteteve kyçe para Ditës së Zgjedhjeve, sipas një raporti nga New York Post