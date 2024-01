‘Ka qënë e ndërlikuar…’/ Olsi rrëfehet për ndarjen nga Egli

Në sfidën “të njohim më mirë njëri-tjetrin” nga “Vëllai i Madh”, Olsi Bylyku ka rrëfyer gjerë e gjatë arsyet që sollën në ndarjen e lidhjes 5-vjeçare me Egli Takon. Artisti u shpreh se marrëdhënia kishte kohë që ishte e ndërlikuar dhe se ata duhet të njihnin më mirë veten.

Rrëfimi i plotë:

Lidhja 5 vjeçare që kam patur ka qenë një marrëdhënie tmerrësisht e ndërlikuar, pavarësisht se unë jam tip që jam i dhënë pas marrëdhënies i kushtoj kohë, nuk e kam tradhtuar kurrë, nisur edhe nga pjesa që jam rritur në një familje të edukuar.

Thellë-thellë e vetmja gjë që e shmang kur jam me prindërit e mi është kjo gjë marrëdhënia të cilën unë nuk arrita ta kem me sukses, se në fakt në shumë gjëra të tjera, qoftë nga ana e karrierës jam munduar të jem korrekt, qoftë nga moralet jam munduar të jem korrekt.

Familja ime më thoshte gjithmonë me shaka se nëse hyn një gocë këtu nuk del më, ti bëj çfarë të duash me jetën tënde dhe ndonjëherë i kam kërkuar edhe falje i kam thënë që jam nxituar por edhe unë duhet të njoh veten këtë fushë nuk është se e kemi provuar disa herë.

Unë isha me atë idenë që po kjo është partnerja ime, ndërkohë që qoftë për mua apo për ish-partneren time që unë kam shumë respekt ndoshta ne vetë duhet të njihim vetem para se të merrnim vendim se ndodhi shumë shpejt ndoshta nga dëshira nga momenti.

Unë sot e kësaj ditë them me vete, a kam qenë i dashuruar apo s’kam qenë i dashuruar? Ndoshta ka qenë afeksion i fortë, unë kam dashur të jem me këtë. Në momentin që unë e shikoja se isha më shumë i dhënë sesa duhet, sa vinte dhe po më kalonte koha për çdo lloj gjëje duke u munduar që marrëdhënia të ishte më perfekte që nuk u arrit dhe kjo ishte dhe arsyeja që u ndamë.