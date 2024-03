Jeni në një lidhje në distancë?! Ja ‘sekreti’ që kjo marrëdhënie të funksionojë…

Të jesh larg partnerit për periudha të gjata kohore mund të jetë një stres i madh në një marrëdhënie, shpjegon trajnerja e seksit dhe dashurisë Suzannah Weiss, por ka mënyra për të siguruar që një lidhje në distancë të funksionojë.

Një pikë e zakonshme tensioni mund të jetë dëshira për intimitet fizik personal, gjë që thjesht nuk është e mundur me partnerin tuaj.

Weiss paralajmëron se është jetike për njerëzit në marrëdhënie në distancë të flasin nëse do të donin një marrëdhënie monogame apo jo monogame dhe se si po e përcaktojnë monogaminë ose jomonogaminë. A është në rregull të flirtosh me njerëz të tjerë? Vallëzoni me njerëzit e tjerë?

Përqafoni njerëzit e tjerë? Është më mirë të jesh i sinqertë për faktin se këto dëshira do t’ju lindin sesa t’i shtyni ato dhe të rrezikoni të veproni pas shpinës së njëri-tjetrit dhe të lëndoni njëri-tjetrin?

Weiss sugjeron gjithashtu shmangien e mbështetjes së tepërt në mesazhet dhe emailet. Keqkuptimet ndodhin dhe mosmarrëveshjet mund të rriten nëse njerëzit nuk janë në gjendje të përjetojnë komunikimin e plotë që vjen nga dëgjimi i zërave të njëri-tjetrit.

Nëse filloni të mërziteni me partnerin tuaj për diçka, merrni në telefon ose, edhe më mirë, video, sa më shpejt që të mundeni.

Ju mund të bëni kaq shumë biseda rreth punës dhe motit përpara se një marrëdhënie të bëhet e mërzitshme.

Meqenëse nuk jeni fizikisht së bashku, secili partner me të vërtetë mbështetet në një bisedë të gjallë dhe të plotë për t’u ndjerë sikur të dy jeni ende në jetën e njëri-tjetrit. Sigurohuni që ju të dy e bëni mirë këtë.