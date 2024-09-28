LEXO PA REKLAMA!

“Jam më e fortë se dy javë më parë”/ Kryemadhi ‘lë mënjanë’ politikën

Lajmifundit / 28 Shtator 2024, 14:14
Aktualitet

Në një periudhë të ngarkuar për Partinë Demokratike dhe dënimin e kolegut të saj, Ervin Salianji, me një vit burg, Monika Kryemadhi duket se ka zgjedhur të fokusohet tek palestra, të cilës i ka hyrë me kokë kohët e fundit.

Në një foto të publikuar në Instagram, ajo është shfaqur në palestër së bashku me të bijën, Borën.

“Një nga momentet më të mëdha në jetë është të kuptosh se dy javë më parë trupi yt nuk mund të bënte atë që sapo bëri”, ka shkruar Kryemadhi, e pashqetësuar për zhvillimet e fundit në politikë.

