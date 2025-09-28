LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ishte dëbuar nga Italia për trafik droge, rikthehet fshehurazi nga Kroacia! 32-vjeçari riarrestohet

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 17:10
Aktualitet

Ishte dëbuar nga Italia për trafik droge, rikthehet fshehurazi nga

Ishte dëbuar nga Italia për 10 vite pas dënimit që kishte vuajtur për trafik droge, shqiptari kthehet ilegalisht dhe riarrestohet.

Aksioni u krye në zonën e Perugia, në zonën e Santa Maria degli Angeli, gjatë një kontrolli të policisë së Asizi. Postblloku i ngritur në qytetin Seraphic rezultoi i suksesshëm teksa u ushtrua kontroll në një veturë me 3 persona në bord.

Shqiptari 32-vjeçar dorëzoi një pasaportë të lëshuar nga autoritetet e vendit tonë dhe që mbante vulën e hyrjes në Itali rreth 10 ditë më parë nga kufiri tokësor kroat.

Ai kishte qenë i skeduar për krime të shumta në vendin fqinj, ku më i fundit ishte trafikimi i drogës në kuadër të një grupi kriminal. Verifikimet e thelluara nga oficerët zbuluan të shkuarën e shqiptarit dhe vendimin e gjykatës. 32-vjeçari ishte dëbuar nga Italia pesë vjet më parë, me një ndalim absolut të kthimit deri në vitin 2030.

Ai ishte arrestuar në Perugia si pjesë e një hetimi, së bashku me dy bashkatdhetarë të tjerë, për trafik narkotikësh si kokaina. Pas një pjese të dënimit u lirua më vonë nga burgu dhe u dëbua nga territori italian, me pjesën e mbetur të dënimit me burg të pezulluar, informon media italiane.

32-vjeçari, me sa duket duke pasur për qëllim t’i shmangej kontrolleve, u kthye në Itali në shkelje të ligjit, por u riarrestua dhe u burgos në burgun e Perugia-Capane. Pas masës së sigurisë u vendos që ai  të qëndrojë në shtëpinë e një të afërmi, deri në rezultatin e seancës së gjykimit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion