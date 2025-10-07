I skeduar si pjesë e rrjetit të trafikut të kokainës, 39-vjeçari shqiptar kapet duke e shitur në pako menteje
Karabinierët italianë në Farneto-Colombella arrestuan një 39-vjeçar shqiptar, i njohur tashmë për forcat e rendit për posedim të lëndëve narkotike me qëllim trafikimi, si person i proceduar më parë.
Ai u ndalua në Piccione, në komunën e Perugia, gjatë një patrullimi në periferi veriore të kryeqytetit të Umbria.
Brenda makinës, oficerët gjetën gjashtë doza kokaine, me një total prej afërsisht pesë gramë, të fshehura në një pako me mente. Ata gjithashtu sekuestruan 220 euro në para të gatshme, që besohet të jenë të ardhurat nga trafikimi i drogës, informon media italiane.
Pas procedurave standarde, 39-vjeçari u arrestua. Gjykatësi i Gjykatës së Perugia, pasi e vlerësoi arrestimin, urdhëroi që atij t’i ndalohej të banonte në Rajonin e Umbria.