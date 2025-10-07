LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

I skeduar si pjesë e rrjetit të trafikut të kokainës, 39-vjeçari shqiptar kapet duke e shitur në pako menteje

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 16:34
Aktualitet

I skeduar si pjesë e rrjetit të trafikut të kokainës,

Karabinierët italianë në Farneto-Colombella arrestuan një 39-vjeçar shqiptar, i njohur tashmë për forcat e rendit për posedim të lëndëve narkotike me qëllim trafikimi, si person i proceduar më parë.

Ai u ndalua në Piccione, në komunën e Perugia, gjatë një patrullimi në periferi veriore të kryeqytetit të Umbria.

Brenda makinës, oficerët gjetën gjashtë doza kokaine, me një total prej afërsisht pesë gramë, të fshehura në një pako me mente. Ata gjithashtu sekuestruan 220 euro në para të gatshme, që besohet të jenë të ardhurat nga trafikimi i drogës, informon media italiane.

Pas procedurave standarde, 39-vjeçari u arrestua. Gjykatësi i Gjykatës së Perugia, pasi e vlerësoi arrestimin, urdhëroi që atij t’i ndalohej të banonte në Rajonin e Umbria.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion