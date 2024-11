Atentati me tre të vrarë në Shkodër, shoqërohet në polici Safet Bajri

Safet Bajri

Shoqërohet në polici Safet Bajri në lidhje me atentatin e ndodhur këtë të mërkurë në Dobraç të Shkodrës, ku mbetën të vrarë tre persona dhe u plagos rëndë një tjetër.

Më herët, në polici u shoqëruan edhe katër persona të tjerë.

Shënjestra të atentatit, ishin Hamza Liçi, i cili humbi jetën në vendngjarje, dhe Arlind Bushati, i cili vdiq më vonë në spital. Lici dhe Bushati, ndodheshin në një automjet dhe po lëviznin në momentin që iu bë atentat.

Viktimë mbeti edhe Flutura Basha, e cila po lëvizte me motoçikletë me bashkëshortin e saj, Bashkim Basha, pasi u përplasën nga automjeti me të cilin udhëtonin Liçi dhe Bushati.