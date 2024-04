"I zbuloi pasurinë", "eksperti" Karamuço: Një politikan i vendosi dy plumba në shtëpi raportuesit…

Profesori i kriminalistikës, Ervin Karamuço është shprehur sot në “Top Story” se politikanët që po vihen para SPAK, po godasin njerëzit e tyre të afërm, deri në dhunë fizike.

Karamuço tregoi një rast të një raportuesi, që i janë gjetur dy plumba në shtëpi, dhe dyshohet për një politikan që ka urdhëruar edhe vrasje.

“Unë shikoj një fenomen të politikanëve që po përballen me SPAK, kanë të njëjtat simptoma kanë krijuar armiqësi me njerëzit e afërm, deri te dhuna fizike, goditje në zyra me shqelma.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ka një rast që nuk është raportuar, del rrallë nëpër mediat, por është raportues shumë i mirë, shumë i lidhur me ambasadat, ka bërë një raport me pastrimin e parave në Shqipëri, si duket një politikani i është prishur punë dhe personit në fjalë i janë gjetur dy plumba në derë të shtëpisë, ka indicie se kush nga këta politikanë e ka bërë këtë.

E inkurajova ta denonconte por ai person ka urdhëruar dhe vrasje tha dhe s’dua ti hap probleme shtëpisë”-tha profesori i kriminalistikës Ervin Karamuço.