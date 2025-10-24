LEXO PA REKLAMA!

EMRI/ Humb kontrollin e automjetit dhe përplaset me shtyllën elektrike, ndërron jetë 32-vjeçari në Bubq

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 08:21
Aktualitet

EMRI/ Humb kontrollin e automjetit dhe përplaset me shtyllën

Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Bubq.


Policia bën me dije se një 32-vjeçar ka humbur kontrollin e automjetit që drejtonte dhe automjeti ka dalë nga rruga, duke u përplasur me një shtyllë elektrike..

Si pasojë e përplasjes i riu identifikuar si Andi Bega ka humbur jetën.

Krujë/Informacion paraprak

Rreth orës 06:15, në fshatin Bubq, shtetasi A. B., 32 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin e automjetit që drejtonte dhe automjeti ka dalë nga rruga, duke u përplasur me një shtyllë elektrike.

Për pasojë, 32-vjeçari ka humbur jetën.
Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.

