EMRI/ Humb kontrollin e automjetit dhe përplaset me shtyllën elektrike, ndërron jetë 32-vjeçari në Bubq
Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Bubq.
Policia bën me dije se një 32-vjeçar ka humbur kontrollin e automjetit që drejtonte dhe automjeti ka dalë nga rruga, duke u përplasur me një shtyllë elektrike..
Si pasojë e përplasjes i riu identifikuar si Andi Bega ka humbur jetën.
Krujë/Informacion paraprak
Rreth orës 06:15, në fshatin Bubq, shtetasi A. B., 32 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin e automjetit që drejtonte dhe automjeti ka dalë nga rruga, duke u përplasur me një shtyllë elektrike.
Për pasojë, 32-vjeçari ka humbur jetën.
Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.