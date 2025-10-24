Parashikimi i motit, 24 tetor 2025
Ditën e premte, vendi parashikohet me vranësira të cilat gradualisht pas orëve të mesditës do të jenë prezente përgjatë relieveve malore.
Priten reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar që në orët e para, ndërsa përgjatë Ultësirës Perëndimore dhe në jugperëndim parashikohen reshje shiu me intensitet mesatar në formën e shtrëngatave afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike.
Nga orët e mesditës e pasdites, reshjet mbeten prezente por me intensitet të ulët kryesisht përgjatë relieveve malore të vendit.
Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – perëndim, me shpejtësi mesatare 8m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare pritet të fitoj shpejtësi deri 12m/s.
Valëzimi i detit pritet të jetë i forcës 1-3 ballë.